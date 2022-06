Ostigard-Napoli, avviata trattativa con il Brighton (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Napoli vuole chiudere per Ostigard: ultimi dettagli da definire Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio: “Tra i nomi per la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilvuole chiudere per: ultimi dettagli da definire Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio: “Tra i nomi per la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: #Napoli, trattativa in corso per #Ostigard come rinforzo della difesa: €3M+bonus con percentuale rivendita, ma ancora de… - NapoliCM : ???? Ostigard Napoli, quarto centrale per Spalletti: trattativa col Brighton, le cifre ??? - NapoliAddict : SKY - Ostigard al Napoli, c'è l'offerta: trattativa ai dettagli con il Brighton #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Genoa, si complica il riscatto di Ostigard: piace al Napoli -