Oroscopo Paolo Fox di giovedì 2 giugno, sicuri di non potere osare? Le previsioni per ogni segno (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'astrologo più amato della tv torna a prevedere cosa dicono le stelle. Vediamo allora quale futuro ha in serbo l'Oroscopo per la giornata di giovedì 2 giugno secondo le informazioni diffuse sull'App Astri di Paolo Fox. Ariete: per voi una "luna dissonante". Ma non potete rimproverarvi niente Per il segno zodiacale dell'ariete, sono all'orizzonte piccoli scontri e arrabbiature. A differenza dell'anno scorso però, quando ce la si prendeva con se stessi, ora non c'è nulla che un ariete possa rimproverare a se stesso. Avete dato il massimo, i nervosismi delle prossime 48 ore saranno dovuti a ritardi o fastidi, ma gli astri del mese di giugno prevedono un recupero. Toro: Venere è dalla vostra parte. Siate passionali L'auspicio è che ritorni la passionalità, anche grazie allo ...

