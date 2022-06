Olio italiano di qualità: iniziative di promozione in Australia, Giappone e Cina (Di mercoledì 1 giugno 2022) PERUGIA – Per l’Olio italiano di qualità sono previste, questo mese, importanti manifestazioni promozionali in Australia, Giappone e Cina. Entra dunque nel vivo il programma di formazione per i mercati esteri riservato alle aziende vincitrici della XXX edizione dell’Ercole Olivario. Il primo gruppo di iniziative, pensate in concomitanza con i festeggiamenti del 2 giugno, rientra nel progetto “True Italian Taste – Authentic Italian Table”, realizzato nell’ambito del programma governativo “The Extraordinary Italian Taste” con l’intento di valorizzare e promuovere il prodotto agroalimentare italiano nelle sue caratteristiche di tipicità per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding, che utilizza impropriamente colori, parole, immagini, ricette, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) PERUGIA – Per l’disono previste, questo mese, importanti manifestazioni promozionali in. Entra dunque nel vivo il programma di formazione per i mercati esteri riservato alle aziende vincitrici della XXX edizione dell’Ercole Olivario. Il primo gruppo di, pensate in concomitanza con i festeggiamenti del 2 giugno, rientra nel progetto “True Italian Taste – Authentic Italian Table”, realizzato nell’ambito del programma governativo “The Extraordinary Italian Taste” con l’intento di valorizzare e promuovere il prodotto agroalimentarenelle sue caratteristiche di tipicità per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding, che utilizza impropriamente colori, parole, immagini, ricette, ...

