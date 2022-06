Ogni birra o bicchiere di vino fanno invecchiare il nostro cervello di 2 anni: basta anche solo un drink al giorno per ridurre le sue dimensioni – LO STUDIO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che tu sia un alcoolizzato cronico, un bevitore che si modera, o anche solo un consumatore “light” di alcoolici, tendenzialmente rischi di ritrovarti un cervello più piccolo della norma. E’ quanto emerge da un nuovo STUDIO pubblicato su “Nature Communications” che presenta i risultati di una ricerca condotta sui dati di oltre 36.000 individui adulti. Secondo i ricercatori autori dello STUDIO vi sarebbe un’associazione tra il consumo di alcool e la riduzione del volume cerebrale che inizia a manifestarsi anche con un livello medio di consumo di alcolici di meno di un’unità alcoolica al giorno – l’equivalente di circa mezza birra – e che aumenta con Ogni unità alcoolica aggiuntiva. Gli STUDIOsi hanno chiarito, ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che tu sia un alcoolizzato cronico, un bevitore che si modera, oun consumatore “light” di alcoolici, tendenzialmente rischi di ritrovarti unpiù piccolo della norma. E’ quanto emerge da un nuovopubblicato su “Nature Communications” che presenta i risultati di una ricerca condotta sui dati di oltre 36.000 individui adulti. Secondo i ricercatori autori dellovi sarebbe un’associazione tra il consumo di alcool e la riduzione del volume cerebrale che inizia a manifestarsicon un livello medio di consumo di alcolici di meno di un’unità alcoolica al– l’equivalente di circa mezza– e che aumenta conunità alcoolica aggiuntiva. Glisi hanno chiarito, ad ...

GiuliaAbbatant3 : RT @rebecca_ame: Davide lo so che ci leggi! escici una foto così e sarai per sempre famoso ?? in più ogni jeru comprerà una pedana di birra… - Karencorallo : RT @rebecca_ame: Davide lo so che ci leggi! escici una foto così e sarai per sempre famoso ?? in più ogni jeru comprerà una pedana di birra… - maqualdietajb : RT @rebecca_ame: Davide lo so che ci leggi! escici una foto così e sarai per sempre famoso ?? in più ogni jeru comprerà una pedana di birra… - rebecca_ame : Davide lo so che ci leggi! escici una foto così e sarai per sempre famoso ?? in più ogni jeru comprerà una pedana di… - DomaniLuminosi : @esterrefatt Ti giuro che ogni volta che mi siedo al tavolo riesco a pensare solo a te e alla birra ai cracker -