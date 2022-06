Oggi è un altro giorno | Guenda Goria al veleno contro la mamma Maria Teresa Ruta “Non ha fatto un passo indietro per noi figli” | cala il gelo in studio

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 1 giugno 2022)è laa die di Amedeo. La giovane negli ultimi anni ha acquisito grande popolarità, soprattutto dopo aver preso parte al Grande Fratello vip proprio in compagnia della sua. Pare che all’interno della casa più spiata d’Italia fossero già immersi alcuni problemi tra le due donne che comunque si vogliono tanto bene e sono anche parecchio legate. Era stata più chedurante il reality a raccontare qualche aneddoto relativo alla sua infanzia e al rapporto con la madre. Pare cheavesse in qualche modo ripercorso gli anni in cuie Amedeosi sono lasciati ...