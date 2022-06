Offerti 13 milioni, il Sassuolo vuole la punta sudamericana! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Sassuolo vuole andare avanti e costruire una squadra che possa quanto più possibile essere un’amalgama di gioventù e talento. La formula per riuscirci la affida ancora una volta a lui, Dionisi, autore della ricetta vincente che di fatto ha convinto Carnevali a riaffidargli il volante. Gli emiliani, seppur consapevoli di essere oggetto di numerose chiamate per i loro gioielli, non lasceranno andare facilmente i vari Scamacca, Berardi, Frattesi e Raspadori, per dirne alcuni. Anzi, se è possibile, aumenteranno ancora di più la cifra tecnica in squadra. Il Sassuolo ha offerto 13 milioni al Penarol per Agustin Alvarez. Trattativa avanzata— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 1, 2022 Come riporta Niccolò Ceccherini, la società neroverde ha presentato un’offerta agli uruguayani del Penarol per Agustin Alvarez, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilandare avanti e costruire una squadra che possa quanto più possibile essere un’amalgama di gioventù e talento. La formula per riuscirci la affida ancora una volta a lui, Dionisi, autore della ricetta vincente che di fatto ha convinto Carnevali a riaffidargli il volante. Gli emiliani, seppur consapevoli di essere oggetto di numerose chiamate per i loro gioielli, non lasceranno andare facilmente i vari Scamacca, Berardi, Frattesi e Raspadori, per dirne alcuni. Anzi, se è possibile, aumenteranno ancora di più la cifra tecnica in squadra. Ilha offerto 13al Penarol per Agustin Alvarez. Trattativa avanzata— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 1, 2022 Come riporta Niccolò Ceccherini, la società neroverde ha presentato un’offerta agli uruguayani del Penarol per Agustin Alvarez, ...

