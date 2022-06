Nuovo stadio | Sala | 'Sentirò Inter e Milan per capire se hanno cambiato idea'

Advertising

Gazzetta_it : Il sindaco di Sesto: 'Vi racconto la visita di Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo stadio del #Milan' - AntoVitiello : Il sindaco di Sesto San Giovanni a Gazzetta: 'Vi racconto la visita di #Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo sta… - fattoquotidiano : Milan a RedBird? Tanti dubbi e tre certezze: il modello ‘Moneyball’, il nuovo stadio, l’esigenza di vincere per far… - morenoAlmare : Ovviamente lo sproloquio, con tanto di intervista al sindaco che sembrava un cucciolo cui avevano dato il biscottin… - geppetto23 : SPARISCI -

...centro di architettura e design ai Magazzini Raccordati della Stazione centrale, in merito alla possibilità che Milan e Inter decidano di costruire ilfuori città e non nell'area ...... sfidando l'Argentina di Messi in quellodi Wembeley dove lo scorso luglio alzava il trofeo ... ma il quasi 38enne Chiellini può già considerarsi ilvolto dei Los Angeles Fc attualmente ...Il Sindaco Beppe Sala è tornato a parlare, a margine della presentazione di ‘Dropcity’ ai Magazzini Raccordati. “Se lo stadio viene fatto su un’area pubblica è chiaro che è soggetto a un iter di cui ...Dopo la vittoria nei playoff della serie B del Monza, i media hanno celebrato la resurrezione calcistica del duo Berlusconi-Galliani ...