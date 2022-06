Nostalgia è il nuovo singolo di Blanco, la rabbia e la malinconia dopo Blu Celeste (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il nuovo singolo di Blanco è Nostalgia, ed è una sorpresa che arriva a pochi giorni dall’estate. Il cantante di Finché Non Mi Seppelliscono lo ha appena annunciato sui social. Con il nuovo singolo di Blanco viene ripreso un cammino iniziato l’anno scorso con Blu Celeste e che sembrava temporaneamente concluso con Brividi, il brano dei record scritto insieme a Mahmood e vincitore del Festival di Sanremo 2022. Una vittoria, quella di Sanremo, che ha consacrato Blanco come icona della scena italiana contemporanea, portandolo a un tour completamente sold out. Successi, questi, che il giovanissimo Riccardo Fabbriconi – questo il nome di battesimo – ha visto confermare con l’esibizione del 18 aprile in Piazza San Pietro a Roma per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ildi, ed è una sorpresa che arriva a pochi giorni dall’estate. Il cantante di Finché Non Mi Seppelliscono lo ha appena annunciato sui social. Con ildiviene ripreso un cammino iniziato l’anno scorso con Blue che sembrava temporaneamente concluso con Brividi, il brano dei record scritto insieme a Mahmood e vincitore del Festival di Sanremo 2022. Una vittoria, quella di Sanremo, che ha consacratocome icona della scena italiana contemporanea, portandolo a un tour completamente sold out. Successi, questi, che il giovanissimo Riccardo Fabbriconi – questo il nome di battesimo – ha visto confermare con l’esibizione del 18 aprile in Piazza San Pietro a Roma per ...

