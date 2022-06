“Non è come il vaccino per il Covid…”. La strana frase di Burioni in tv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Li chiamano momenti-verità. Sono barlumi di sincerità, quasi dei lapsus, che possono scappare persino ai più accaniti propagandisti di un’ideologia, di una religione, o di un mix delle due – è in questa guisa, in effetti, che spesso è apparso il martellante “refrain” vaccinista, con il farmaco che è stato trasformato, da rimedio imperfetto contro una malattia, quasi in un segno d’elezione. Cosa è successo? È successo che domenica, a Che tempo che fa, il televirologo Roberto Burioni s’è lasciato scappare una mezza frasetta piuttosto ambigua. E indicativa. Si parlava di vaiolo delle scimmie e, ovviamente, anche questa occasione era buona per glorificare le sacre iniezioni. A ragione, per carità: nel caso del vaiolo umano, i vaccini hanno realmente permesso l’eradicazione di una patologia terribile, che ha falcidiato per millenni l’umanità. E infatti ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Li chiamano momenti-verità. Sono barlumi di sincerità, quasi dei lapsus, che possono scappare persino ai più accaniti propagandisti di un’ideologia, di una religione, o di un mix delle due – è in questa guisa, in effetti, che spesso è apparso il martellante “refrain” vaccinista, con il farmaco che è stato trasformato, da rimedio imperfetto contro una malattia, quasi in un segno d’elezione. Cosa è successo? È successo che domenica, a Che tempo che fa, il televirologo Robertos’è lasciato scappare una mezzatta piuttosto ambigua. E indicativa. Si parlava di vaiolo delle scimmie e, ovviamente, anche questa occasione era buona per glorificare le sacre iniezioni. A ragione, per carità: nel caso del vaiolo umano, i vaccini hanno realmente permesso l’eradicazione di una patologia terribile, che ha falcidiato per millenni l’umanità. E infatti ...

