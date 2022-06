Nicola: 'La Salernitana mi ha dato tutto, resto qui. Sabatini fondamentale, il pellegrinaggio dal Papa...' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Davide Nicola non molla, anzi, rilancia. Dopo l'incredibile salvezza con la Salernitana, l'allenatore si lancia già verso la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Davidenon molla, anzi, rilancia. Dopo l'incredibile salvezza con la, l'allenatore si lancia già verso la...

Advertising

MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Nicola annuncia: 'La Salernitana mi ha dato tutto, continuerò qui' - Fantacalcio : Nicola annuncia: 'La Salernitana mi ha dato tutto, continuerò qui' - napolista : Nicola: «Sabatini è stato fondamentale. Senza di lui non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno» Il tecnico… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: Il #Milan passa a Redbird e pensa a #zaniolo. Accordo #inter #Lukaku #DiMaria sempre più vicino alla #Juventus Nicola… - sportli26181512 : Nicola pazzo per la Salernitana: 'Mi ha dato tutto, continuerò qui': Nicola pazzo per la Salernitana: 'Mi ha dato t… -