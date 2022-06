Nicola Gratteri: chi è, età, origini, moglie, figli, famiglia, padre, fratello, lavoro, scorta, curriculum, libri, piange in tv, Instagram (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nicola Gratteri è il magistrato italiano contemporaneo più famoso della penisola, impegnato quotidianamente e da molti anni nella lotta contro la ‘ndrangheta e le mafie. Sempre alla ricerca di verità e giustizia, vive sotto scorta per le minacce ricevute, sia verso lui sia verso la sua famiglia. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Giovanni Falcone: riassunto tutta... Leggi su donnapop (Di mercoledì 1 giugno 2022)è il magistrato italiano contemporaneo più famoso della penisola, impegnato quotidianamente e da molti anni nella lotta contro la ‘ndrangheta e le mafie. Sempre alla ricerca di verità e giustizia, vive sottoper le minacce ricevute, sia verso lui sia verso la sua. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Giovanni Falcone: riassunto tutta...

Advertising

La7tv : #dimartedi Nicola Gratteri sui vantaggi che 'ndrangheta e cosche mafiose potrebbero trarre dalla guerra in Ucraina:… - La7tv : Giustizia, Nicola Gratteri ospite di Giovanni Floris a #dimartedi: “Questo governo ha fatto riforme che non servono… - La7tv : #ottoemezzo 'Dopo la notizia dell'attentato che volevano compiere contro di me, né Draghi né la ministra Cartabia m… - EnricoGiunta : RT @cammarata_lee: Sull'integrità di persone come Giuseppe Conte e Nicola Gratteri qualcuno può dire qualcosa? (ovviamente taggando) Perché… - ilgattoromy1 : RT @cammarata_lee: Sull'integrità di persone come Giuseppe Conte e Nicola Gratteri qualcuno può dire qualcosa? (ovviamente taggando) Perché… -