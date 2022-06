NCIS 20 sarà l’ultima stagione della serie? Lo showrunner della serie ha le idee chiare

(Di mercoledì 1 giugno 2022)20? La perdita di Gibbs, protagonista storico sin dal debutto, porterà il format al suo naturale esaurimento? Se parte del pubblico è ormai dell’idea che si debba pensare ad una conclusione, il produttore esecutivo eSteven D. Binder è di tutt’altro avviso e non ha intenzione di scrivere il finalesua. Non per adesso almeno. E il perché è presto detto. Parlando di20 con TvInsider.com, Binder ha definito “sorprendente” il fatto che gli ascolti del procedurale abbiano retto così bene e così a lungo, almeno fino alla tredicesima, al netto del calo fisiologico ...

Advertising

OptiMagazine

Ma ad avere un ruolo centrale in20anche la salute psicologica di Torres, tema già introdotto in questa stagione appena conclusa. Stando alle prime anticipazioni di20 , fornite dal ...Per quanto riguarda invece l'estate 2022 di Rai 2, anche quest'annocaratterizzata da serie tv e sport. Non mancano, però, le novità; su tutte il nuovo talent 'Dalla Strada al Palco' (dovrebbe ... In NCIS 20 una svolta oscura per Torres, le prime anticipazioni sulla trama