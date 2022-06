Nato, Stoltenberg annuncia: 'Presto un incontro tra Finlandia, Svezia e Turchia' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha annunciato l'incontro a Bruxelles tra i funzionari turchi, finlandesi e svedesi per discutere del veto posto da Ankara all'ingresso dei due Paesi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jens, segretario generale della, hato l'a Bruxelles tra i funzionari turchi, finlandesi e svedesi per discutere del veto posto da Ankara all'ingresso dei due Paesi ...

Advertising

Adnkronos : #Stoltenberg contro #Putin a #Davos: 'Voleva meno #Nato ai confini della #Russia, con la guerra ne avrà di più'. - ailinon80 : RT @Gianl1974: ?? 'L'Ucraina ha armi sufficienti per difendersi', ha affermato il segretario di Stato americano Anthony Blinken in una confe… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: ?? 'L'Ucraina ha armi sufficienti per difendersi', ha affermato il segretario di Stato americano Anthony Blinken in una confe… - Gianl1974 : ?? 'L'Ucraina ha armi sufficienti per difendersi', ha affermato il segretario di Stato americano Anthony Blinken in… - TV7Benevento : Ucraina: Stoltenberg in visita a Washington - -