Nations League di pallavolo, l’Italia femminile sconfitta all’esordio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inizia con una sconfitta il percorso in Volleyball Nations League dell’Italia femminile. Le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno ceduto il passo con il risultato di 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) alle padrone di casa della Turchia. l’Italia rispetterà un turno di riposo per poi tornare in campo giovedì 2 giugno contro il Belgio (ore 18). “Avremmo dovuto giocare con più coraggio in alcune situazioni perché sia in difesa che in ricezione loro hanno fatto molto bene – le parole di Mazzanti – e in quelle situazioni abbiamo perso la chance di restare agganciati alla partita. Poi abbiamo anche avuto a volte troppa fretta in alcuni momenti e questo non ci ha permesso di tenere il passo di una Turchia che ha comunque giocato una grande partita nelle situazioni di break ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inizia con unail percorso in Volleyballdel. Le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno ceduto il passo con il risultato di 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) alle padrone di casa della Turchia.rispetterà un turno di riposo per poi tornare in campo giovedì 2 giugno contro il Belgio (ore 18). “Avremmo dovuto giocare con più coraggio in alcune situazioni perché sia in difesa che in ricezione loro hanno fatto molto bene – le parole di Mazzanti – e in quelle situazioni abbiamo perso la chance di restare agganciati alla partita. Poi abbiamo anche avuto a volte troppa fretta in alcuni momenti e questo non ci ha permesso di tenere il passo di una Turchia che ha comunque giocato una grande partita nelle situazioni di break ...

