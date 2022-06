“Napoli offerta per Svanberg, il Bologna ha già il sostituto” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato Napoli, arriva la notizia dell’offerta ufficiale per Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna. Secondo quanto riferisce la Radio Ufficiale, il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto un passo importante con la società felsinea per cercare di prendere il giocatore svedese. Il calciatore è da tempo nel mirino dei grandi club italiani, ma il Napoli sembra abbia fatto un passo deciso per assicurarsi il suo cartellino per la prossima stagione e rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Goal il Napoli per Svanberg ha presentato un’offerta ufficiale ed il Bologna si è già cautelato bloccando Thorsby della Sampdoria. Questo giorno di incastri può ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato, arriva la notizia dell’ufficiale per Mattias, centrocampista del. Secondo quanto riferisce la Radio Ufficiale, il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto un passo importante con la società felsinea per cercare di prendere il giocatore svedese. Il calciatore è da tempo nel mirino dei grandi club italiani, ma ilsembra abbia fatto un passo deciso per assicurarsi il suo cartellino per la prossima stagione e rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Goal ilperha presentato un’ufficiale ed ilsi è già cautelato bloccando Thorsby della Sampdoria. Questo giorno di incastri può ...

