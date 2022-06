Napoli, Mertens ottiene la licenza di allenatore UEFA. Il belga pronto a portare la sua fantasia in panchina (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mertens allenatore, il belga ottiene la licenza UEFA che gli consente di allenare le giovanili o diventare un collaboratore in Prima Squadra. Dries Mertens ottiene la licenza di allenatore. Il fantasista del Napoli pronto a sedere in panchina per guidare le giovanili o fare il secondo in prima squadra. Il tutto nasce da un’iniziativa della federazione belga. Con lui anche altri calciatori della nazionale, tra cui De Bruyne, Witsel, Vertonghen e Praet. Mertens allenatore UEFA Dries Mertens farà l’allenatore. Il belga è pronto a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022), illache gli consente di allenare le giovanili o diventare un collaboratore in Prima Squadra. Driesladi. Il fantasista dela sedere inper guidare le giovanili o fare il secondo in prima squadra. Il tutto nasce da un’iniziativa della federazione. Con lui anche altri calciatori della nazionale, tra cui De Bruyne, Witsel, Vertonghen e Praet.Driesfarà l’. Ila ...

