Musk ai manager Tesla, 'tornate in ufficio o lasciate' (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il "lavoro da remoto non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'ultimatum di Elonaidiin. Il "lavoro da remoto non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere inalmeno 40 ore alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - FigliContesi_21 : RT @fisco24_info: Elon Musk ai manager Tesla, 'tornate in ufficio o lasciate': Lavoro da remoto inaccettabile, almeno 40 ore alla scrivania… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accettabile.… - discoradioIT : #Tesla, Elon #Musk ai manager: inaccettabile il #lavoro da remoto, almeno 40 ore alla scrivania - scarlots : #Musk ai manager #Tesla (Bloomberg): 'Il lavoro da remoto non è più accettabile. Chi lo vuole fare deve essere in u… -