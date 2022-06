Musica: Luca Barbarossa in concerto a Milano, anteprima del tour che toccherà tutta Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Si intitola 'Non perderti niente' il concerto autobiografico di Luca Barbarossa che si terrà il prossimo 7 giugno a Milano, anteprima di un tour che toccherà tutta Italia. Dall'omonimo libro del cantautore romano, un racconto suonato di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. L'evento segna il primo appuntamento serale milanese della nuova stagione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, in programma all'Arena dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti. Il romanzo autobiografico di Luca Barbarossa 'Non perderti niente', è stato pubblicato il 13 aprile dello scorso anno e racconta un percorso di vita ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu.(Adnkronos) - Si intitola 'Non perderti niente' ilautobiografico diche si terrà il prossimo 7 giugno adi unche. Dall'omonimo libro del cantautore romano, un racconto suonato di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. L'evento segna il primo appuntamento serale milanese della nuova stagione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, in programma all'Arena dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti. Il romanzo autobiografico di'Non perderti niente', è stato pubblicato il 13 aprile dello scorso anno e racconta un percorso di vita ...

Advertising

TV7Benevento : Musica: Luca Barbarossa in concerto a Milano, anteprima del tour che toccherà tutta Italia -… - NuovaScintilla : 1/6/22.Porto Tolle.'Camello fa festa':safari in bici e musica in corte. 300 persone sono invitate presso la Corte a… - Lucamarzanoo1 : RT @Aurelio77961914: Luca persona veramente di cuore Non vedo l'ora di vederlo il 9 e di immergermi nella musica che mi fa stare bene - BragazziLuca : LUCA BRAGAZZI 1° Classificato con la Canzone Amo Amami, Musica e Parole di Luca Bragazzi al Festival Voci D'oro...… - Aurelio77961914 : Luca persona veramente di cuore Non vedo l'ora di vederlo il 9 e di immergermi nella musica che mi fa stare bene -