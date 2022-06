Muore bimbo di 20 mesi, funerali senza i genitori: 'Non ci hanno avvisato' (Di mercoledì 1 giugno 2022) È morto a 20 mesi per una crisi respiratoria, dopo aver combattuto con una grave malattia sin dalla nascita. Ma al funerale i genitori non erano presenti, perché non informati. La storia, che arriva ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) È morto a 20per una crisi respiratoria, dopo aver combattuto con una grave malattia sin dalla nascita. Ma al funerale inon erano presenti, perché non informati. La storia, che arriva ...

