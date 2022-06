Mourinho: stagione Roma fantastica, tra follia e passione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “Sono stati successi vissuti con follia e passione, perché corrispondevano a una delle mie principali preoccupazioni come allenatore. Dare gioia agli altri è una delle cose più belle della vita e, nel caso specifico di Roma, è stato un risultato molto speciale”. José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese Record, nella quale il l’allenatore della Roma racconta la vittoria della Conference League. “Per alcuni Einstein dei giornali portoghesi o commentatori televisivi, il nostro campionato è stato certamente terribile. Ma per me, che sono molto esigente con me stesso, è stato semplicemente fantastico, perché non avevamo la capacità di fare di più. Ho avuto giocatori che hanno giocato 50 partite – per non parlare di Rui Patricio, che ne ha fatte ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)– “Sono stati successi vissuti con, perché corrispondevano a una delle mie principali preoccupazioni come allenatore. Dare gioia agli altri è una delle cose più belle della vita e, nel caso specifico di, è stato un risultato molto speciale”. Joséha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese Record, nella quale il l’allenatore dellaracconta la vittoria della Conference League. “Per alcuni Einstein dei giornali portoghesi o commentatori televisivi, il nostro campionato è stato certamente terribile. Ma per me, che sono molto esigente con me stesso, è stato semplicemente fantastico, perché non avevamo la capacità di fare di più. Ho avuto giocatori che hanno giocato 50 partite – per non parlare di Rui Patricio, che ne ha fatte ...

