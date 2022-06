Motomondiale: Gp Catalunya, Bagnaia 'Arriviamo con buone sensazioni' (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Il mio feeling con la moto è davvero ottimo", assicura il ducatista BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono contento di tornare in sella alla mia Desmosedici GP dopo la bellissima vittoria della scorsa settimana ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Il mio feeling con la moto è davvero ottimo", assicura il ducatista BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono contento di tornare in sella alla mia Desmosedici GP dopo la bellissima vittoria della scorsa settimana ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp Catalunya, Bagnaia 'Arriviamo con buone sensazioni' - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp Catalunya, Quartararo 'Fiducia nel nostro potenziale' - corsedimoto : MOTO3 - Alberto Surra assente in Catalunya per infortunio. Snipers Team schiera Marcos Uriarte, al debutto nel Mond… - dianatamantini : MOTO3 - Alberto Surra assente in Catalunya per infortunio. Snipers Team schiera Marcos Uriarte, al debutto nel Mond… - dianatamantini : MOTO2 - SAG Racing Team senza Gabriel Rodrigo per il GP di Catalunya. Il pilota argentino deve fare i conti con alc… -