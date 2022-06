MotoGP, Marquez senza paura: “Fino in fondo per aiutare la Honda” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un fine settimana non facile per Marc Marquez. Decisamente senza paura, l’otto volte campione del mondo, sempre pronto a tener testa a ogni insidioso possibile imprevisto in agguato. Una degna stagione dopotutto quella condotta fin qui dallo spagnolo, ora costretto a fermarsi a causa delle drammatiche condizioni all’avambraccio. Uno stato che rende percepibile e visibile la differenza nel suo stile di guida, notevolmente segnata dagli incidenti patiti, oltre che dal ritorno in parte della diplopia. Un problema che potrà essere risolto solo chirurgicamente. Che possa essere definitivo l’addio alla MotoGP? Un pilota che ha mostrato il suo valore, il centauro spagnolo, convinto di correre al GP d’Italia seppure a pochi giorni dall’intervento. Ben al di sopra di altri Marquez, pronto a ogni rischio pur di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un fine settimana non facile per Marc. Decisamente, l’otto volte campione del mondo, sempre pronto a tener testa a ogni insidioso possibile imprevisto in agguato. Una degna stagione dopotutto quella condotta fin qui dallo spagnolo, ora costretto a fermarsi a causa delle drammatiche condizioni all’avambraccio. Uno stato che rende percepibile e visibile la differenza nel suo stile di guida, notevolmente segnata dagli incidenti patiti, oltre che dal ritorno in parte della diplopia. Un problema che potrà essere risolto solo chirurgicamente. Che possa essere definitivo l’addio alla? Un pilota che ha mostrato il suo valore, il centauro spagnolo, convinto di correre al GP d’Italia seppure a pochi giorni dall’intervento. Ben al di sopra di altri, pronto a ogni rischio pur di ...

