Mosca: “Possibile incontro tra Putin e Zelensky”. Le condizioni russe (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Le truppe di Mosca avanzano nel Donbass e oggi hanno raggiunto il centro di Severodonetsk. Sigillare la regione confinante con la Russia è fondamentale per Putin e potrebbe essere sufficiente. A quel punto, verosimilmente, il cessate il fuoco sarebbe un’opzione considerabile per i russi. Nel frattempo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è Possibile ma richiede preparativi e si terrebbe soltanto per la firma di un qualche tipo di documento, ha detto Peskov ai giornalisti che gli hanno chiesto di rilasciare un commento sulla proposta del presidente ucraino di incontrare il suo omologo russo. Peskov: “incontro tra Putin e Zelensky ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Le truppe diavanzano nel Donbass e oggi hanno raggiunto il centro di Severodonetsk. Sigillare la regione confinante con la Russia è fondamentale pere potrebbe essere sufficiente. A quel punto, verosimilmente, il cessate il fuoco sarebbe un’opzione considerabile per i russi. Nel frattempo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che untra Vladimire Volodymyrma richiede preparativi e si terrebbe soltanto per la firma di un qualche tipo di documento, ha detto Peskov ai giornalisti che gli hanno chiesto di rilasciare un commento sulla proposta del presidente ucraino di incontrare il suo omologo russo. Peskov: “tra...

Advertising

GuidoDeMartini : @ziolara @FmMosca @FmMosca_2 Per quanto mi riguarda, finché possibile, continuerò a scrivere qui su Twitter. Se vuo… - nonrispondere : @insideoverita perche in guerra totale una guerra che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale per il numero di… - MarcoMilanocity : RT @Miti_Vigliero: 'Antonio Capuano, l'uomo del viaggio a Mosca di Salvini, è pagato da Putin' Borghi e Quartapelle: 'Viene da chiedersi co… - pasha971 : Ma com'è possibile, fino a ieri erano alle porte di Mosca!! I militari russi nn hanno da mangiare e si arrangiano m… - adrianobiondi : Pochi minuti dopo, stesse fonti correggono il tiro in “comunque è ipotesi, niente di organizzato” (testuale), mentr… -