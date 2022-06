Mosca minaccia Washington, Lavrov: “Con nuove armi dagli Usa la guerra si può allargare” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca – La fornitura di lanciarazzi Usa a lungo raggio all’Ucraina potrebbe provocare un allargamento del conflitto. E’ l’avvertimento rilanciato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa a Riad. “Un rischio del genere (di coinvolgimento di Paesi terzi) certamente esiste – ha ammonito – Quello che il regime di Kiev sta chiedendo in modo così categorico ai suoi padrini occidentali anzitutto supera tutti i limiti della decenza e della comunicazione diplomatica e, secondo, è una provocazione diretta tesa a coinvolgere l’Occidente nell’azione militare”. Il capo della diplomazia di Mosca ha poi sottolineato che ci sono “politici occidentali sani” che comprendono il rischio di un allargamento del conflitto e non accettano un tale scenario. Ma, ha accusato, “per dirla senza mezzi termini, ci sono ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022)– La fornitura di lanciarazzi Usa a lungo raggio all’Ucraina potrebbe provocare un allargamento del conflitto. E’ l’avvertimento rilanciato dal ministro degli Esteri russo Sergei, nel corso di una conferenza stampa a Riad. “Un rischio del genere (di coinvolgimento di Paesi terzi) certamente esiste – ha ammonito – Quello che il regime di Kiev sta chiedendo in modo così categorico ai suoi padrini occidentali anzitutto supera tutti i limiti della decenza e della comunicazione diplomatica e, secondo, è una provocazione diretta tesa a coinvolgere l’Occidente nell’azione militare”. Il capo della diplomazia diha poi sottolineato che ci sono “politici occidentali sani” che comprendono il rischio di un allargamento del conflitto e non accettano un tale scenario. Ma, ha accusato, “per dirla senza mezzi termini, ci sono ...

