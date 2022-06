Moni Ovadia | “La parata del 2 Giugno è una manifestazione di potere | i politici giocano a fare i patrioti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Lamilitare che caratterizzerà domani la Festa della Repubblica “è unadi, facciano pure, la cosa non mi stupisce”., interpellato dall’AdnKronos, prende le distanze dalla sfilata che dopo due anni di restrizioni ritornerà per celebrare il 2ai Fori Imperiali concludendosi con il sorvolo delle Frecce Tricolore.”La retorica militarista -afferma l’attore – è sempre uno strumento per cercare di gettare fumo negli occhi e per non occuparsi di altri problemi ben più gravi. Aipiace tanto giocare a”. “In un Paese degno di questo nome -scandisce – e lo diceva già Mazzini, un patriota si occupa che tutti abbiano di che vivere, che tutti vivano nella ...