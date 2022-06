Modena, bambino caduto. La baby sitter fermata per tentato omicidio: “Adesso è libero” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tre parole messe in fila dopo aver fatto cadere il bimbo che le era stato affidato da circa 6 metri. “Adesso è libero”: sono le parole che avrebbe pronunciato la babysitter fermata ieri per il tentato omicidio di un bimbo di un anno a Soliera (Modena) quando il piccolo si trovava sul selciato sotto casa, da poco caduto dal secondo piano. Ora il piccolo è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna. La frase della donna sarebbe stata riferita da vicini che l’hanno vista immobile, davanti alla finestra, ieri mattina. La babysitter ieri è stata interrogata ma, in stato confusionale, non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti con i carabinieri. Dopo la notte trascorsa in ospedale le condizioni del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tre parole messe in fila dopo aver fatto cadere il bimbo che le era stato affidato da circa 6 metri. “”: sono le parole che avrebbe pronunciato laieri per ildi un bimbo di un anno a Soliera () quando il piccolo si trovava sul selciato sotto casa, da pocodal secondo piano. Ora il piccolo è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna. La frase della donna sarebbe stata riferita da vicini che l’hanno vista immobile, davanti alla finestra, ieri mattina. Laieri è stata interrogata ma, in stato confusionale, non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti con i carabinieri. Dopo la notte trascorsa in ospedale le condizioni del ...

