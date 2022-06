Mimo 2022 - L'Alpine A4810 per la prima volta in pubblico nel nostro stand (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Alpine A4810 Project è stata svelata nel marzo scorso ed è nata grazie alla collaborazione tra il marchio francese e gli studenti del Master in Trasportation Design dello Ied di Torino. L'hypercar è stata pensata per l'utilizzo di un futuristico powertrain a idrogeno, del quale però gli studenti dell'Istituto Europeo del Design non hanno svelato le caratteristiche tecniche. Le soluzioni aerodinamiche, invece, sono ispirate alla Formula 1 ed evolvono il linguaggio del marchio alla ricerca del miglior equilibrio tra downforce ed efficienza. Al Mimo con Ied e Quattroruote. La A4810 sarà esposta al Milano Monza Open-Air Motor Show grazie alla collaborazione tra Quattroruote e lo Ied. Sarà quindi possibile osservare da vicino questa concept lunga 5,09 metri e alta appena 1,05 metri per scoprirne ogni particolare. Alla sua ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Project è stata svelata nel marzo scorso ed è nata grazie alla collaborazione tra il marchio francese e gli studenti del Master in Trasportation Design dello Ied di Torino. L'hypercar è stata pensata per l'utilizzo di un futuristico powertrain a idrogeno, del quale però gli studenti dell'Istituto Europeo del Design non hanno svelato le caratteristiche tecniche. Le soluzioni aerodinamiche, invece, sono ispirate alla Formula 1 ed evolvono il linguaggio del marchio alla ricerca del miglior equilibrio tra downforce ed efficienza. Alcon Ied e Quattroruote. Lasarà esposta al Milano Monza Open-Air Motor Show grazie alla collaborazione tra Quattroruote e lo Ied. Sarà quindi possibile osservare da vicino questa concept lunga 5,09 metri e alta appena 1,05 metri per scoprirne ogni particolare. Alla sua ...

