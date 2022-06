Milano: otto ragazzi denunciati per volantinaggio, sono del Blocco Studentesco (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giugno – Stavano svolgendo un volantinaggio informativo gli otto ragazzi che oggi sono stati denunciati dalla Questura di Milano per “Manifestazione non autorizzata” con tanto di convocazione ed avviso orale. Quella che sembra essere una semplice esagerazione nasconde però una ritorsione politica, perché i ragazzi sono del Blocco Studentesco – movimento giovanile di CasaPound Italia – e le misure sono arrivate dopo l’intervento davanti alla scuola di un gruppo di antifascisti. volantinaggio vietato? Il volantinaggio ovviamente non era stato vietato da nessuna autorità, dato che di volantini si parla e non di sommosse, ma nonostante i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giugno – Stavano svolgendo uninformativo gliche oggistatidalla Questura diper “Manifestazione non autorizzata” con tanto di convocazione ed avviso orale. Quella che sembra essere una semplice esagerazione nasconde però una ritorsione politica, perché idel– movimento giovanile di CasaPound Italia – e le misurearrivate dopo l’intervento davanti alla scuola di un gruppo di antifascisti.vietato? Ilovviamente non era stato vietato da nessuna autorità, dato che di volantini si parla e non di sommosse, ma nonostante i ...

