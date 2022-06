Milano, emessi 53 daspo, De Corato: «Le 37 borseggiatrici furbette recidive, per quanto rispetteranno la misura di allontanamento?» (Di mercoledì 1 giugno 2022) ASCOLTA IL PODCAST: «L’impegno delle forze dell’ordine però sembra essere vano perché, è inutile nascondercelo, queste ladre nomadi anche con il daspo continuano a fare furti e borseggi» Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 1 giugno 2022) ASCOLTA IL PODCAST: «L’impegno delle forze dell’ordine però sembra essere vano perché, è inutile nascondercelo, queste ladre nomadi anche con ilcontinuano a fare furti e borseggi»

Advertising

Ema_n_u_e_l_e : RT @marcogregorett1: Dica 53! Tanti sono i provvedimenti emessi dal Questore di Milano per proibire ad altrettante persone di mettere piede… - marcogregorett1 : Dica 53! Tanti sono i provvedimenti emessi dal Questore di Milano per proibire ad altrettante persone di mettere pi… - TuttoSuMilano : Per le borseggiatrici seriali di metrò e tram di #Milano emessi 38 divieti di accesso anche alle piazze delle … - StefaniaNonno : RT @luciano55321084: Le borseggiatrici seriali a Milano: una deve scontare 22 anni e tre mesi di carcere.Una bosniaca senza fissa dimora ar… - luciano55321084 : Le borseggiatrici seriali a Milano: una deve scontare 22 anni e tre mesi di carcere.Una bosniaca senza fissa dimora… -