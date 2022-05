Milano-Bicocca oro agli oscar della salute e del benessere Fisu

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– L’Università diha ottenuto il certificato “Healthy campus – Gold” da parteFederazione internazionale sport universitari (). Lanciato a maggio 2020, il programmaè un processo di certificazione per università che si impegnano a promuovere lae ilin tutti i suoi aspetti. Quattro le categorie dei premi assegnati: bronzo, argento, oro e platino. Su 94 atenei di tutto il mondo che vi partecipano e 43 riconosciuti come “Healthy campus”,è la prima università italiana ad aver conseguito la certificazione oro.Gli atenei vengono valutati da un gruppo di esperti internazionali sulla base di 100 criteri riferiti a sette ambiti: sport ...

