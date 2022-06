Milano, a parco Ravizza targa in ricordo dell’ambasciatore Attanasio (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Una targa per ricordare Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso in un agguato nel febbraio del 2021. Nel parco Ravizza di Milano, vicino all’Università Bocconi, frequentata da Attanasio durante gli studi universitari, è stata disvelata una targa commemorativa per ricordare l’ambasciatore “caduto nell’adempimento del suo dovere di servitore dello Stato a tutela dei diritti umani”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della cerimonia ha detto che la targa ha l’obiettivo di “fare memoria del bene, infinito, fatto da Luca durante la sua troppo breve vita. Ogni giorno, al parco Ravizza, passano migliaia di ragazzi che frequentano la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Unaper ricordare Luca, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso in un agguato nel febbraio del 2021. Neldi, vicino all’Università Bocconi, frequentata dadurante gli studi universitari, è stata disvelata unacommemorativa per ricordare l’ambasciatore “caduto nell’adempimento del suo dovere di servitore dello Stato a tutela dei diritti umani”. Il sindaco di, Giuseppe Sala, nel corso della cerimonia ha detto che laha l’obiettivo di “fare memoria del bene, infinito, fatto da Luca durante la sua troppo breve vita. Ogni giorno, al, passano migliaia di ragazzi che frequentano la ...

