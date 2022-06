Milan | UFFICIALE l’accordo | il comunicato del club

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ora è arrivata l’ufficialità per la cessione del: ildelrossonero che sta già programmando il futuro Un annunciocon ilche cambia proprietà: inoltre,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

PietroMazzara : ?? CESSIONE #MILAN ?? Avvenuto il signing tra #RedBird e #Elliott. Tra oggi e domani l’annuncio ufficiale e il via a… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Ufficiale il passaggio di proprietà: c'è l'annuncio del club rossonero - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE LA CESSIONE AL FONDO REDBIRD Annunciato l'accordo con Elliott per 1,2 Mld #SkySport #Milan #RedBird #Elliott - mvcalcio : ?? Ufficiale: #GerryCardinale ha formalizzato l’acquisto del Milan - DavideLusinga : @AlexanderVella5 Sono nel comunicato ufficiale del Milan -

: ilha cambiato proprietà, passando da Elliot a RedBird. RedBird Capital Partners ed Elliott Advisors UK Limited hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l'...4 La notizia era già nell'aria, ma ora è diventata: ilcambia proprietà e passa da Elliott (che resta in società con una quota di minoranza) a RedBird . IL COMUNICATO - RedBird Capital Partners ('RedBird') ed Elliott Advisors UK ...Adnkronos) – “RedBird Capital Partners (“RedBird”) ed Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”) hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird ...Milan, adesso il passaggio di proprietà è ufficiale: accordo definitivo tra RedBird Capital Partners e il fondo Elliot Advisors ...