Milan | il nuovo proprietario si presenta | “Odio perdere | voglio vincere Mi sento responsabile per il futuro della squadra”

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird ++ #ANSA - Gazzetta_it : Il sindaco di Sesto: 'Vi racconto la visita di Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo stadio del #Milan' - AntoVitiello : Il sindaco di Sesto San Giovanni a Gazzetta: 'Vi racconto la visita di #Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo sta… - ilfattovideo : Milan, il nuovo proprietario si presenta: “Odio perdere, voglio vincere. Mi sento responsabile per il futuro della… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Milan, il nuovo centrocampista parla portoghese ???? #RenatoSanches è l'obiettivo numero uno per sostituire il parten… -

... l'estate scorsa c'è stato ilinizio: Andreazzoli ha gestito la squadra dell'Empoli per tutta ... Ecco, squadra per squadra, il punto della situazione sulle panchine della Serie A 2022/23A ..., chi è ilproprietario Gerry Cardinale, Gerry Cardinale e il passato in Goldman Sachs, Gerry Cardinale e l'impegno Filantropico, chi è ilproprietario Gerry ...Intervenuto ai microfoni di SkyTg24, Paolo Scaroni ha parlato così del progetto del nuovo stadio di Milan ed Inter: "Sposeremo quello che arriva prima, è il programma ...Adli Milan. Dopo i dirigenti, sarà poi la volta dei rinnovi dei giocatori (Leao e Bennacer su tutti) e del calciomercato. Elliott rimarrà come socio di minoranza, con l’obiettivo di dare continuità al ...