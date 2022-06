Milan, c’è l’annuncio ufficiale: accordo tra RedBird e Elliott per l’acquisto del club. “La metà dei soldi arrivata dal fondo che vende” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Adesso c’è l’annuncio ufficiale. RedBird Capital Partners ed Elliott hanno sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione del Milan. Il club neo-campione d’Italia passerà al fondo di Gerry Cardinale per 1,2 miliardi di euro: il passaggio avverrà nel corso dell’estate e il closing dell’operazione è previsto entro settembre 2022. L’intesa prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza, nonché propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione. “Ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Adesso c’èCapital Partners edhanno sottoscritto undefinitivo per l’acquisizione del. Ilneo-campione d’Italia passerà aldi Gerry Cardinale per 1,2 miliardi di euro: il passaggio avverrà nel corso dell’estate e il closing dell’operazione è previsto entro settembre 2022. L’intesa prevede chemantenga una partecipazione finanziaria di minoranza, nonché propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione. “Ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo delproprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e ...

