Milan | Cardinale | “Odio perdere Sono qui per vincere e vedo il futuro costruito di successi Forza Milan!”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Gerry, numero uno di RedBird e nuovo proprietario del, ha parlato nell’incontro con i giornalisti a Casa. “Faccio i complimenti a Elliott, Paolo (Maldini) e Ivan (Gazidis) per quello che è stato raggiunto nell’ultimo anno e nell’ultimo weekend. Investo da 25 anni nello sport ma ciò che è stato raggiunto qui lo scorso weekend è qualcosa di davvero incredibile”. “Abbiamo visitato questa mattina il Museo dele ho visto quanto ha fatto questo club e quantistati raggiunti. Abbiamo il ruolo di custodi e gestori di quanto è statofinora. Dobbiamo farlo con umiltà e riconoscendo il lavoro di squadra e gruppo che avete raggiunto insieme”. “Quando ho iniziato nel mondo dello ...

ASCOLTA Le prime parole di, nuovo proprietario del: "Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi" Il nuovo proprietario del Gerry è intervenuto nell'incontro con i giornalisti a Casa. Ecco le sue parole: SCUDETTO ... Così Gerry nuovo proprietario del, nel suo primo giorno da numero 1 del club rossonero. Prime parole in inglese ("Mi scuso, ma ho iniziato le lezioni di italiano e le prime due parole ... La nuova proprietà del Milan si è presentata ai tifosi e alla città di Milano. In attesa del closing dell'operazione che porterà RedBird a essere primo socio del club rossonero, il numero uno del ... 'Costruiremo un futuro di successi', ha detto il nuovo proprietario del club rossonero