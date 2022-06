Meteo, le previsioni per il weekend: Italia divisa tra caldo africano e temporali sabato 4 e domenica 5 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che tempo farà il primo weekend di giugno? Con le temperature già a livelli estivi ormai da giorni sono in molti che decideranno nel fine settimana di concedersi qualche ora di relax soprattutto al mare. Ma non dappertutto sarà così: l’Italia infatti risulterà infatti spaccata a metà, divisa tra il caldo africano e piogge anche di forte intensità. Ecco dunque tutte le previsioni. caldo africano sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 Chi la pioggia ormai non la vede da tempo, salvo qualche sporadico episodio, è l’area centro meridionale dove sarà ancora il caldo a farla da padrone. Le temperature, secondo quanto riportato da Il Meteo.it raggiungeranno anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che tempo farà il primodi? Con le temperature già a livelli estivi ormai da giorni sono in molti che decideranno nel fine settimana di concedersi qualche ora di relax soprattutto al mare. Ma non dappertutto sarà così: l’infatti risulterà infatti spaccata a metà,tra ile piogge anche di forte intensità. Ecco dunque tutte le4 e2022 Chi la pioggia ormai non la vede da tempo, salvo qualche sporadico episodio, è l’area centro meridionale dove sarà ancora ila farla da padrone. Le temperature, secondo quanto riportato da Il.it raggiungeranno anche ...

