Mertens-Napoli | previsto un nuovo incontro | le ultime sul rinnovo

Dries Mertens è il primo marcatore della storia del Napoli e ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei tifosi, che vorrebbero custodire questo legame e prolungare tale storia d'amore. Nonostante ciò, però, al termine di giugno il contratto dell'attaccante azzurro andrà in scadenza e, qualora non si trovasse l'accordo per il rinnovo, il numero 14 del Napoli cercherà una nuova destinazione. FOTO: Getty Images, Mertens Attualmente le richieste del calciatore vertono principalmente sul ricevere un posto importante nella rosa della squadra, piuttosto che su fattori economici, nonostante il club offra una riduzione di ingaggio, tra 1,2 e 1,5 milioni di euro per un anno. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, in questa settimana ci sarà un nuovo incontro.

