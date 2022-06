Mercedes-Amg One, bolide ibrido da 1.000 cavalli con tecnologia F1 – FOTO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oltre mille cavalli (1.063 per la precisione) e velocità massima autolimitata a 352 chilometri orari. Di fronte a numeri e prestazioni del genere, non è esagerato presentare la nuova Mercedes-AMG ONE come una vera e propria hypercar. Anche perché le sue tecnologie, su tutte il powertrain ibrido, derivano direttamente dalle monoposto di Formula Uno e sono messe a punto dagli esperti di Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. La One può contare su un motore termico e quattro elettrici, per un consumo di carburante pari a 8,7 litri ogni 100 km e di corrente ponderato combinato pari al 32 kWh, sempre ogni 100 chilometri. Monoscocca e carrozzeria in carbonio, power unit/unità del cambio, aerodinamica attiva, sospensioni push-rod, trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG completamente variabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oltre mille(1.063 per la precisione) e velocità massima autolimitata a 352 chilometri orari. Di fronte a numeri e prestazioni del genere, non è esagerato presentare la nuova-AMG ONE come una vera e propria hypercar. Anche perché le sue tecnologie, su tutte il powertrain, derivano direttamente dalle monoposto di Formula Uno e sono messe a punto dagli esperti di-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. La One può contare su un motore termico e quattro elettrici, per un consumo di carburante pari a 8,7 litri ogni 100 km e di corrente ponderato combinato pari al 32 kWh, sempre ogni 100 chilometri. Monoscocca e carrozzeria in carbonio, power unit/unità del cambio, aerodinamica attiva, sospensioni push-rod, trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG completamente variabile ...

Advertising

andrea_gordini : Mercedes-AMG One, ecco l'hypercar nata dalla Formula 1 - MarcoScafati1 : #MercedesAMG One, bolide ibrido da 1.000 cavalli con tecnologia F1 – FOTO - Motor1italia : ?? Dopo anni di attesa ecco la versione definitiva: 1.063 CV, un motore V6, 4 elettrici e 0-100 in 2,9'.… - rompipallex : @_anna_ix Purtroppo è così, la mia fiducia nel Mercedes AMG Petronas F1 team è ai minimi storici - Asgard_Hydra : Mercedes-AMG One 2023 ufficiale: un costosissimo mostro di prestazioni -