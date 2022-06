Mercato italiano - Maggio penalizzato dall' attesa per gli incentivi | -15%

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilautomobilisticocontinua a lanciare segnali di crisi: a, stando ai dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 121.299 unità, in calo del 15,14% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il declino, comunque meno profondo delle contrazioni riscontrate nei mesi precedenti (-32,98% ad aprile, -29,7% a marzo e -22,6% a febbraio) è legato a diversi fattori, tra cui l'per gli(la piattaforma per le prenotazioni è stata attivata solo il 25), le conseguenze della persistente carenza di prodotto per colpa della crisi dei chip e il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macroeconomica, dei rincari e della guerra in Ucraina. Tra l'altro, sono sempre più lontani anche i livelli ...

