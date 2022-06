Mercato immobiliare settore commerciale | il calo dei valori e il buon rendimento attirano gli investitori

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2021 ildei locali commerciali ha registrato undei prezzi dello 0,6% sulle vie di passaggio e dell’1,5% sulle vie non di passaggio; i canoni di locazione si sono ridotti rispettivamente dello 0,1% e dello 0,6%. Lato compravendite si evidenzia un salto in positivo dei volumi del 36,9% passati da 27.024 del 2020 a 36.984 del 2021. Si segnala anche un discreto aumento (+17,3%) rispetto al 2019, anno non interessato dalla pandemia. Il segmento del retail ha subito in modo importante l’impatto della pandemia ma il miglioramento della situazione inizia vedersi. I dati sulle vendite al dettaglio relative alla fine del 2021 sono positivi con una crescita sia per ilalimentare sia per quello non alimentare ma il 2022, con l’inflazione ...