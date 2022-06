Meloni “Io premier? Decidono gli italiani”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Tra un anno mi vedo a “fare bene il mio lavoro, non sono persona che ha obiettivo di carattere personale. Spero di vedere FdI al governo del paese, sarei contenta di un governo di centrodestra scelto dagli”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, a RTL 102.5. L'ok di Salvini a? “Noi abbiamo una regola chiara nel centrodestra, l'ok lo danno gliperchè solitamente illo indica il partito che arriva primo in coalizione. Quando nel 2018 la Lega arrivò prima io chiesi con determinazione che l'incarico fosse affidato a Salvini, mi pare normale che Salvini confermi l'esistenza di quella regola, non servono parenti ma sono gliche”, ha aggiunto.-foto ...

