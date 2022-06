Advertising

Affaritaliani : Meeters la start up di turismo di prossimità con Women for Women -

Il Sole 24 ORE

Laup, che propone gite ed esperienze per mettere in contatto le persone, ha mantenuto il suo impegno a sostenere il progetto Women for Women - Against Violence dedicato a supportare donne ...... Maria Antonietta Rositani, è arrivata all'organizzazione della kermesse, l'associazione Consorzio Umanitas, presieduta da Donatella Gimigliano, e al suo partner, unaup che unisce le ... Meeters la start up di turismo di prossimità con Women for Women - Il Sole 24 ORE Meeters la start up di turismo di prossimità con Women for Women Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Milano, 1 giu. (askanews) - La start up Meeters, che propone gite ed esperienze per mettere in contatto le persone, ha mantenuto il suo impegno ...