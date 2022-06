MD | Sconti 30% 40% e 50% dal 31 maggio al 5 giugno | sfoglia il nuovo volantino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 giugno 2022)matti e per tutti i gusti: al 30%, 40% e anche 50%, con tantissime offerte su altrettanti prodotti della catena MD. Non lasciatevele sfuggire perché, ovviamente, niente di ciò che è bello dura in eterno: le offerte e le promozioni di questi giorno sono valide dal 31al 5. Dunque cosa aspettate? Arrivano i maxiMD: 30% 40% e 50% Ogni mese ne arriva una nuova. Di cosa? Di opportunità per fare la vostra spesa senza danneggiare troppo il portafoglio, soprattutto di questi tempi, in cui la crisi è sempre all’angolo a causa dell’inflazione e degli aumenti in generale dei prodotti alimentari e non. Ma niente paura! MD, una delle catena di supermercati discount più apprezzate in Italia, arriva anche questa settimana con tante novità,e offerte pazzesche anche sui prodotti di ...