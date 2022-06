Mattarella: "L'Italia lavora alla fine della guerra e al ritiro dei russi" (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - "Trovarsi, nel continente europeo, nuovamente immersi in una guerra di stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamente alla responsabilità; e la Repubblica Italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell'Ucraina". Sergio Mattarella ha salutato con queste parole il corpo diplomatico prima del concerto offerto in occasione della festa della Repubblica. Quello ucraino "non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Le conseguenze della guerra riguardano tutti. A cerchi concentrici le sofferenze si vanno allargando, colpendo altri popoli e nazioni", ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - "Trovarsi, nel continente europeo, nuovamente immersi in unadi stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamenteresponsabilità; e la Repubblicana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino aldelle truppe occupanti ericostruzione dell'Ucraina". Sergioha salutato con queste parole il corpo diplomatico prima del concerto offerto in occasionefestaRepubblica. Quello ucraino "non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Le conseguenzeriguardano tutti. A cerchi concentrici le sofferenze si vannorgando, colpendo altri popoli e nazioni", ...

