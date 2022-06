Mattarella celebra il 2 giugno e preme per non sprecare le risorse del Pnrr

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Una occasione per riflettere sui valori della nostra Costituzione. Ma anche per cogliere le attuali opportunità di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Una occasione per riflettere sui valori della nostra Costituzione. Ma anche per cogliere le attuali opportunità di ...NARDO' (Lecce) - Sianche a Nardò domani, giovedì 2 giugno , la Festa della Repubblica , ricorrenza istituita ... "Come ha detto il presidentenel messaggio ai prefetti " dice il ... Mattarella celebra il made in Italy Ecco i nuovi Cavalieri del lavoro Alle ore 9.15 il capo di stato deporrà una corona d’alloro con il tricolore all’Altare della Patria a Roma, e le frecce tricolori sorvoleranno il cielo. Festa della Repubblica 2 giugno con Mattarella ...verrà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, in cui si ricorda il Referendum istituzionale con il quale gli italiani ...