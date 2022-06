Marvin Vettori sfiderà Robert Whittaker a Parigi | The Italian Dream tornerà sull’ottagono il 3 settembre Adesanya difende il Mondiale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ora è ufficiale:affronteràil prossimo 3, dove andrà in scena un evento organizzato da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne le arti marziali miste (MMA). Il fightero avrebbe dovuto affrontare il rivale il prossimo 11 giugno a Singapore in occasione di UFC 275, ma l’australiano ha palesato problemi fisici e si è dunque reso necessario un rinvio dell’incontro. Il trentino ha anche cercato un altro rivale per mantenere il proprio impegno in terra asiatica, ma non ha trovato un sostituto e dunque lo rivedremotra poco più di tre mesi nella capitale francese. Ad annunciare questa novità è stata UFC Europe attraverso i propri profili. Il ribattezzato The ...