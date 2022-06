Martina Trevisan, non smettere mai di cercare la luce (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non smettete mai di cercare la luce. Aveva usato queste parole Martina Trevisan dopo aver conquistato i quarti di finale del Roland Garros, nell’autunno del 2020, il suo miglior risultato in carriera fino a quel momento. «La luce c’è sempre». Era partita dal basso, dal primo turno di qualificazioni, i preliminari del torneo che conta, e si era conquistata ogni punto per accedere al tabellone principale, dove in quella versione ottobrina e inedita causa pandemia dello Slam parigino aveva sconfitto una ad una tenniste dal ranking molto più alto del suo: l’azzurra Camila Giorgi, Maria Sakkari, Cori Gauff, Kiki Bertens. Non male per una tennista che aveva temuto molto spesso che la sua carriera un tempo promettente avesse ormai una ex davanti e che aveva cominciato la stagione oltre la centotrentesima ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non smettete mai dila. Aveva usato queste paroledopo aver conquistato i quarti di finale del Roland Garros, nell’autunno del 2020, il suo miglior risultato in carriera fino a quel momento. «Lac’è sempre». Era partita dal basso, dal primo turno di qualificazioni, i preliminari del torneo che conta, e si era conquistata ogni punto per accedere al tabellone principale, dove in quella versione ottobrina e inedita causa pandemia dello Slam parigino aveva sconfitto una ad una tenniste dal ranking molto più alto del suo: l’azzurra Camila Giorgi, Maria Sakkari, Cori Gauff, Kiki Bertens. Non male per una tennista che aveva temuto molto spesso che la sua carriera un tempo promettente avesse ormai una ex davanti e che aveva cominciato la stagione oltre la centotrentesima ...

