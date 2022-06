Marta Fascina | la cover del suo smartphone è una foto di Berlusconi giovane

Advertising

Barbara_Muzzi : Marta #Fascina ha la cover del #cellulare con l'immagine di #Berlusconi. Menomale che #Silvio Cell. - 5Alessia : RT @missNormaJane: Qualcuno salvi Marta Fascina. - Alise0 : RT @FQMagazineit: Marta Fascina, la cover del suo telefono è una foto di Berlusconi e i social si scatenano: “Per ricordarsi chi le paga le… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Marta Fascina, la cover del suo telefono è una foto di Berlusconi e i social si scatenano: “Per ricordarsi chi le paga le… - FQMagazineit : Marta Fascina, la cover del suo telefono è una foto di Berlusconi e i social si scatenano: “Per ricordarsi chi le p… -

Da alcuni giorni non si fa altro che parlare diovvero la donna che dal 2020 si trova al fianco dell'Ex presidente del Consiglio dei ministri ovvero Silvio Berlusconi . La giovane donna è finita al centro dell'attenzione mediatica in ...L'impresa proprio davanti all'ex premier, in tribuna all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani con la compagna, e ad . Delusi, invece, i 'tifosi' nerazzurri Giorgio Chiellini e Leonardo ...Il leader di Forza Italia avrebbe dovuto parlare in mattinata per fare il punto sulla situazione e internazionale e chiarire le sue parole sull'Ucraina e ...Marta Fascina, la giovanissima compagna di Silvio Berlusconi, è finita negli ultimi giorni al centro di una grossa polemica a causa della cover del suo smartphone. Una cover realizzata con una fotogra ...