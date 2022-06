Marito della maestra uccisa nella scuola di Uvalde muore “per il dolore” due giorni dopo il massacro

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Joe Garcia, ildi una delle maestre elementari uccise neldi, è morto a causa di un infarto. La famiglia ha detto ai notiziari locali che Joe è morto dueche sua moglie (da 24 anni) è stataalla Robb Elementary School. GoFundMeIrma Garcia è una delle 21 persone uccise da un uomo armato che è entrato in una classe di quarta elementare e ha iniziato a sparare. Irma e la sua collega Eva Mireles, anche lei rimasta, hanno fatto scudo ai loro studenti. In seguito all’orribile notiziamorte di Irma, i suoi nipoti hanno condiviso degli omaggi alla zia chiedendo a tutti di ricordarla come un’eroina. My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of ...