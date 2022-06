Margherita Vicario | fuori il video del nuovo singolo Onde

(Di mercoledì 1 giugno 2022) È disponibile ilclip ufficiale di, ilfreschissimodal gusto pop diÈ finalmente disponibile su YouTube ilclip ufficiale di, ilfreschissimodal gusto pop di, prodotto da Dade, uscito per Island Records lo scorso venerdì, 27 maggio. Si aggiungono oggi anche 3 nuove imperdibili date al Tour Estate 2022 che porteràa esibirsi sui palchi estivi più caldi d’Italia. Prodotto da Borotalco.Tv e diretto da Trilathera, il, dal taglio noir, ha come protagonistee una sua amica alle prese con un viaggio surreale su un autobus che ...

Advertising

Fuerte92 : Margherita Vicario - Onde - puntod3bol3 : desiderando intensamente un altro concerto di Margherita vicario - GiovanniVerdoli : RT @neongravestronz: Margherita Vicario è la prima artista donna italiana con la V come iniziale del cognome a superare le 400 visualizzazi… - Mar_tina_XCIX : Qualcun? viene con me a sentire Margherita Vicario a Bergamo a fine luglio? - StraNotizie : Margherita Vicario Si aggiungono nuovi appuntamenti live di Margherita Vicario S... -

Vivo Concerti

📣Si aggiungono nuovi appuntamenti live di🎫Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: function pinIt() { var e = document.createElement('...on line il videoclip di ONDE , il nuovo singolo dal gusto pop di. Prodotto da Borotalco. Tv e diretto da Trilathera, il video, dal taglio noir, ha come protagonistee una sua amica alle prese con un viaggio surreale su un autobus che ... annunciate oggi tre nuove date del tour estivo È finalmente il videoclip ufficiale di Onde, il nuovo freschissimo singolo dal gusto pop di Margherita Vicario, prodotto da Dade, uscito per Island Records. Si aggiungono oggi anche 3 nuove imperdibil ...Margherita Vicario pubblica il videoclip di 'Onde' e annuncia tre nuove date del Tour Estate 2022, che la porterà in giro per l'Italia.